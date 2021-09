Dopo la versione digitale del 2020, Rete Critica torna al Teatro Stabile del Veneto, il 3 e 4 dicembre 2021, per festeggiare la X edizione. Dal 2011 Rete Critica, la rete dei blog e siti web indipendenti di informazione e critica teatrale, segnala l’avanguardia della scena teatrale italiana. In questi ultimi anni di incertezza la Rete si è interrogata sul proprio ruolo, iniziando una mappatura dei progetti che abbiano saputo rappresentare e incarnare il cambiamento che stiamo vivendo, guardando verso il futuro per superare una fase difficile per il settore culturale. Torna quindi il Premio, in una versione nuova e condensata in due giornate, in cui i protagonisti più votati dalla Rete si presenteranno al pubblico padovano presentando i loro lavori più significativi e innovativi, con particolare attenzione a progetti e percorsi che abbiano messo al centro la ricostruzione di una comunità culturale, sociale e teatrale in un tempo in cui le relazioni sono state messe a dura prova.

In occasione della decima edizione del Premio Rete Critica verrà proiettato, per la prima volta “in presenza” lo short doc sulle prime dieci edizioni, a cura di Simone Pacini, scritto e diretto da Andrea Esposito. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia e l’origine del premio fin dalla sua prima edizione attraverso le immagini e le testimonianze dei vincitori e di coloro che hanno animato questo appuntamento.

Da 3 anni anche Scene Contemporanee fa parte di Rete Critica. Di seguito trovate le nostre segnalazioni per la prima fase del Premio. Passano alla successiva fase, gli spettacoli/le realtà che hanno ricevuto almeno due segnalazioni. La prima fase del Premio costituisce un’utile mappatura attraverso la quale orientarsi nel multiforme e sfaccettato panorama delle performing arts in Italia.

A questo link, invece, tutte le segnalazioni e le motivazioni pervenute dalle testate per la prima fase.