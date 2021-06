La nascita delle cooperative teatrali dagli anni ’70 a oggi. Ridefinizione dei ruoli femminili all’interno dei nuovi scenari organizzativi, produttivi e artistici

10 e 11 giugno 2021 | dalla sede di Legacoop Campania | Napoli

in collegamento online su piattaforma Zoom

Il convegno mira a ricostruire e rinarrare il ruolo delle donne all’interno della cooperazione teatrale in Italia dagli anni Settanta del Novecento a oggi. Il ruolo delle donne in questo ambito è potente e vario, eppure non sempre raccontato, sia in rapporto alle questioni di genere e al teatro femminista, che alla nascita di nuove forme produttive e organizzative, alla visione artistica e alle pratiche teatrali. Sembra che non si possa parlare di donne e impresa teatrale senza alimentare la percezione di una nicchia, quasi di un genere diverso di teatro e non del punto di vista di genere all’interno del Teatro con la maiuscola.

Da qui l’esigenza di sviluppare una narrazione che nasca dall’incrocio di prospettive completamente diverse: studiose, artiste, organizzatrici, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, progettiste e giovani imprenditrici. L’obiettivo è di rileggere eventi del passato e del presente attraverso il punto di vista femminile, e di affrontare tematiche considerate spesso minori all’interno del contesto, in evoluzione, del sistema cooperativistico.

L’evento è aperto a tutti gli interessati.

Tra le relatrici: Natasha Czertok (Teatro Nucleo), Costanza Boccardi (Teatri Uniti), Lia Careddu e Cristina Maccioni (Teatro di Sardegna), Mariella Fabbris (Ex Teatro Settimo), Silvia Ricciardelli (Teatro Koreja)

Il convegno si svolgerà in modalità online su piattaforma Zoom, per partecipare e ricevere il link al collegamento è necessario registrarsi preventivamente (termine ultimo martedì 8 giugno) inviando una mail a info@enkaipan.com indicando nome, cognome e indirizzo email, il link è personale e non può essere inviato a terzi, gli indirizzi email non registrati non saranno ammessi alla conferenza.

Il Convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Coop En Kai Pan